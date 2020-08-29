Полиция отправила автобус с болельщиками Ферстаппена обратно в Нидерланды
В пятницу, 29 августа, автобус, заполненный фанатами Макса Ферстаппена, покинул трассу Спа в Бельгии, сообщает GrandPX. Полиция развернула автобус и приказала людям вернуться в Нидерланды, поскольку доступ зрителей на Гран-при Бельгии запрещён.
По информации местной полиции, другие болельщики Формулы-1 были задержаны в лесной зоне неподалёку от трассы, каждый из задержанных получил штраф 350 евро.
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен родился в Бельгии.
После шести этапов чемпионата мира Ферстаппен занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая 30 очков лидеру, пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
Гонка Гран-при Бельгии состоится в это воскресенье, 30 августа. Всего в нынешнем сезоне запланировано 17 Гран-при.
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