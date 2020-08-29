Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Полиция отправила автобус с болельщиками Ферстаппена обратно в Нидерланды

Полиция отправила автобус с болельщиками Ферстаппена обратно в Нидерланды
Авто / Формула-1 0

В пятницу, 29 августа, автобус, заполненный фанатами Макса Ферстаппена, покинул трассу Спа в Бельгии, сообщает GrandPX. Полиция развернула автобус и приказала людям вернуться в Нидерланды, поскольку доступ зрителей на Гран-при Бельгии запрещён.

По информации местной полиции, другие болельщики Формулы-1 были задержаны в лесной зоне неподалёку от трассы, каждый из задержанных получил штраф 350 евро.

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен родился в Бельгии.

После шести этапов чемпионата мира Ферстаппен занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая 30 очков лидеру, пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

Гонка Гран-при Бельгии состоится в это воскресенье, 30 августа. Всего в нынешнем сезоне запланировано 17 Гран-при.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020