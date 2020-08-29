Норрис отказался от дизайна шлема с фото бабушки и дедушки из-за политического подтекста

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал решение вернуться к стандартному дизайну шлема на этапе в Бельгии. Норрис к этапу на трассе в Спа подготовил дизайн, на котором появился флаг фламандского региона — черный лев на желтом фоне. Эта эмблема используется ультраправой партией в Бельгии.
«В этот уик-энд хотел использовать дизайн шлема, чтобы отдать дань уважения моим бельгийским корням и семье, в частности бабушке и дедушке, чьи фото появились на задней части шлема. Когда разрабатывал дизайн, не знал, что связано с этим конкретным мотивом. Но, как только всё осознал, стало ясно, что использовать этот дизайн в дальнейшем было бы неуместно.
Шлем никогда не был для меня политическим заявлением — просто классный дизайн, который отдаёт дань уважения предкам. Но не хочу вызывать никаких разногласий, понимаю, что использование этого шлема может оскорбить людей в Бельгии. По этой причине решил вернуться к стандартному дизайну», — приводит слова Ландо Норриса RaceFans.
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