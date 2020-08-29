Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 11-й

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, впервые в сезоне опередив в квалификации напарника по команде Пьера Гасли, который стал двенадцатым.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.41,252
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,511
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,526
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,809
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,012
6. Эстебан Окон («Рено») — +1,144
7. Карлос Сайнс («Феррари») — +1,186
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,280
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,351
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,405
Не прошли в третий сегмент:
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.42,730
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.42,745
13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,996
14. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.43,261
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.43,468
Не прошли в третий сегмент:
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.43,743
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.43,838
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.43,950
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.44,138
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,314.
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