Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 11-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 11-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, впервые в сезоне опередив в квалификации напарника по команде Пьера Гасли, который стал двенадцатым.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.41,252
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,511
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,526
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,809
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,012
6. Эстебан Окон («Рено») — +1,144
7. Карлос Сайнс («Феррари») — +1,186
8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,280
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,351
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,405

Не прошли в третий сегмент:

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.42,730
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.42,745
13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,996
14. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.43,261
15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.43,468

Не прошли в третий сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.43,743
17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.43,838
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.43,950
19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.44,138
20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,314.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020