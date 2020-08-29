Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят — 11-й

На автодроме в Спа завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Второе место у его напарника по команде Валттери Боттаса, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».



Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал одиннадцатый результат, впервые в сезоне опередив в квалификации напарника по команде Пьера Гасли, который стал двенадцатым.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.41,252

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,511

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,526

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,809

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,012

6. Эстебан Окон («Рено») — +1,144

7. Карлос Сайнс («Феррари») — +1,186

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,280

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,351

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,405



Не прошли в третий сегмент:



11. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.42,730

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.42,745

13. Шарль Леклер («Феррари») — 1.42,996

14. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.43,261

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.43,468



Не прошли в третий сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.43,743

17. Ромен Грожан («Хаас») — 1.43,838

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.43,950

19. Николас Латифи («Уильямс») — 1.44,138

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.44,314.