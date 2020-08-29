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Хэмилтон хотел идеально выступить в квалификации ради умершего известного актёра

Хэмилтон хотел идеально выступить в квалификации ради умершего известного актёра
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии, признавшись, что на сильное выступление его мотивировала новость о смерти известного американского актёра Чедвика Боузмана.

«У меня получилась очень чистая сессия. С каждым кругом машина становилась всё лучше. Это очень важный поул. Проснувшись, узнал о смерти Чедвика Боузмана, и эта новость меня сломала. Было нелегко собраться, но я хотел провести идеальную квалификацию ради него.

Мы не особо сильны в первом и последнем секторах, но хороши во втором. В последние годы первый поворот в Спа был нашим слабым местом, но в этот раз всё было нормально и я доволен", — приводит слова британца Sky Sports.

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