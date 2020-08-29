Хэмилтон хотел идеально выступить в квалификации ради умершего известного актёра
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бельгии, признавшись, что на сильное выступление его мотивировала новость о смерти известного американского актёра Чедвика Боузмана.
«У меня получилась очень чистая сессия. С каждым кругом машина становилась всё лучше. Это очень важный поул. Проснувшись, узнал о смерти Чедвика Боузмана, и эта новость меня сломала. Было нелегко собраться, но я хотел провести идеальную квалификацию ради него.
Мы не особо сильны в первом и последнем секторах, но хороши во втором. В последние годы первый поворот в Спа был нашим слабым местом, но в этот раз всё было нормально и я доволен", — приводит слова британца Sky Sports.
- 29 августа 2020
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:02
-
15:30
-
15:22
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
12:59
-
12:13
-
11:46
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
Партнерский контент