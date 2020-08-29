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Лишённому победы Мазепину угрожают ещё два штрафа

Лишённому победы Мазепину угрожают ещё два штрафа
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Никита Мазепин, лишившийся победы в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2 после штрафа за слишком жёсткую борьбу за лидерство с японцем Юки Цунодой, находится сразу под двумя расследованиями.

Во-первых, стюарды изучают небезопасный выезд россиянина с пит-стопа. Во-вторых, после финиша Мазепин, уже узнавший о потере победы, в закрытом парке сбил табличку со вторым номером. Отлетевшая табличка чуть не задела проходившего мимо Цуноду. Подобное поведение Мазепина тоже будет расследовано стюардами.

Если Никиту оштрафуют на пять секунд, он пропустит вперёд Мика Шумахера. Штраф на десять секунд отбросит Мазепина на пятую позицию, позади Луи Делетраза и Роберта Шварцмана.

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