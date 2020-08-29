Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: вместе с инженерами сделали шаг в правильном направлении

Квят: вместе с инженерами сделали шаг в правильном направлении
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, дав понять, что доволен проделанной работой.

«Получались хорошие круги на протяжении всей квалификации. Начиная со вчерашнего дня чувствовал себя в машине всё лучше и лучше. Вместе с инженерами мы сделали шаг в правильном направлении. Доволен нашим прогрессом, особенно работой, проделанной с пятницы на субботу. Мне кажется, у нас хорошие шансы провести сильную гонку, так что приложим максимум усилий.

Будет длинный день, и, как часто бывает в Спа, в дело может вмешаться погода", — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, Квят примет старт с одиннадцатой позиции. Его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020