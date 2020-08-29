Квят: вместе с инженерами сделали шаг в правильном направлении
Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, дав понять, что доволен проделанной работой.
«Получались хорошие круги на протяжении всей квалификации. Начиная со вчерашнего дня чувствовал себя в машине всё лучше и лучше. Вместе с инженерами мы сделали шаг в правильном направлении. Доволен нашим прогрессом, особенно работой, проделанной с пятницы на субботу. Мне кажется, у нас хорошие шансы провести сильную гонку, так что приложим максимум усилий.
Будет длинный день, и, как часто бывает в Спа, в дело может вмешаться погода", — приводит слова россиянина пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, Квят примет старт с одиннадцатой позиции. Его напарник Пьер Гасли стал двенадцатым.
- 29 августа 2020
-
20:11
-
19:55
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:02
-
15:30
-
15:22
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
12:59
-
12:13
-
11:46
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
Партнерский контент