Гасли: Квят проехал очень хороший круг, я же могу винить только себя

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал результаты Гран-при Бельгии, отметив, что его напарник по команде Даниил Квят провёл хорошую сессию.

«Хотел бы попасть в третий сегмент, ведь до десятого места Норриса было четыре сотых. Не справился с последней шиканой, плохо из неё вышел, постарался выжать чуть больше и потерял сцепление, что стоило мне десятой.



Что же, у нас теперь свободный выбор шин, будем сражаться. Хотел бы, чтобы завтра пошёл дождь. Я из Нормандии, у нас дожди почти каждый день. У нас нормальная стартовая позиция, всё возможно. В середине пелотона, как всегда, будет невероятно плотно, так что буду атаковать по максимуму. Надеюсь, сможем набрать несколько очков.



Идеально стартовать 11-м и 12-м из-за свободного выбора шин, но я хотел быть 11-м! Однако Даниил проехал очень хороший круг, а мне просто нужно было выступить сегодня лучше. Могу винить только себя», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».