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Цунода вышел на третье место в общем зачёте Ф-2, Шварцман сократил отставание от Айлотта

Цунода вышел на третье место в общем зачёте Ф-2, Шварцман сократил отставание от Айлотта
Авто / Младшие серии 0

29 августа в Бельгии завершилась первая гонка этапа Формулы-2. Её победителем стал Юки Цунода. Благодаря этому успеху пилот программы «Ред Булл» поднялся на третье место, набрав 111 очков. Напомним, по итогам сезона, суперлицензию получат гонщики, занявшие места в топ-4 зачёта.

Первое место после гонки в Спа продолжает удерживать Каллум Айлотт, в его активе 122 очка. Отставание от британца до 7 очков сократил Роберт Шварцман (115).

Никита Мазепин удерживает пятую позицию (93). У россиянина Артёма Маркелова нет набранных очков.

Формула-2. Общий зачёт

1. Каллум Айлотт — 122 очка
2. Роберт Шварцман — 115
3. Юки Цунода — 111
4. Мик Шумахер — 94
5. Никита Мазепин — 93
6. Кристиан Лундгор — 87
7. Чжоу Гуаньюй — 82
8. Луи Делетраз — 77
9. Дэниел Тиктум — 71
10. Фелипе Другович — 67.

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