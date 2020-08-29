Цунода вышел на третье место в общем зачёте Ф-2, Шварцман сократил отставание от Айлотта

29 августа в Бельгии завершилась первая гонка этапа Формулы-2. Её победителем стал Юки Цунода. Благодаря этому успеху пилот программы «Ред Булл» поднялся на третье место, набрав 111 очков. Напомним, по итогам сезона, суперлицензию получат гонщики, занявшие места в топ-4 зачёта.
Первое место после гонки в Спа продолжает удерживать Каллум Айлотт, в его активе 122 очка. Отставание от британца до 7 очков сократил Роберт Шварцман (115).
Никита Мазепин удерживает пятую позицию (93). У россиянина Артёма Маркелова нет набранных очков.
Формула-2. Общий зачёт
1. Каллум Айлотт — 122 очка
2. Роберт Шварцман — 115
3. Юки Цунода — 111
4. Мик Шумахер — 94
5. Никита Мазепин — 93
6. Кристиан Лундгор — 87
7. Чжоу Гуаньюй — 82
8. Луи Делетраз — 77
9. Дэниел Тиктум — 71
10. Фелипе Другович — 67.
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