В «Уильямсе» надеются побороться в гонке с «Феррари»
Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии. Специалист признался, что в британской команде надеются навязать борьбу пилотам «Феррари», которые в Спа выглядят не лучшим образом.
«Конечно, приехав сюда, не ожидали, что будем бороться с „Феррари“. Казалось, у них возникли проблемы ещё вчера, но результат квалификации всё равно стал сюрпризом. Что касается того, поборемся ли мы с ними, надеюсь на это. Почему бы и нет? Они не выглядели как-то особенно, работая с полными баками. Рассчитываю, что будем недалеко от них и поборемся. Кроме того, не думаю, что у них хорошая скорость на прямых. Всё примерно как у нас. Мы определённо попытаемся навязать борьбу», — приводит слова Робсона Motorsport.
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