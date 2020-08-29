В «Уильямсе» надеются побороться в гонке с «Феррари»

Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бельгии. Специалист признался, что в британской команде надеются навязать борьбу пилотам «Феррари», которые в Спа выглядят не лучшим образом.

«Конечно, приехав сюда, не ожидали, что будем бороться с „Феррари“. Казалось, у них возникли проблемы ещё вчера, но результат квалификации всё равно стал сюрпризом. Что касается того, поборемся ли мы с ними, надеюсь на это. Почему бы и нет? Они не выглядели как-то особенно, работая с полными баками. Рассчитываю, что будем недалеко от них и поборемся. Кроме того, не думаю, что у них хорошая скорость на прямых. Всё примерно как у нас. Мы определённо попытаемся навязать борьбу», — приводит слова Робсона Motorsport.