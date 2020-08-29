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Шварцман объяснил потерю мест на старте и то, как он поставил быстрейший круг

Шварцман объяснил потерю мест на старте и то, как он поставил быстрейший круг
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2.

«Первая гонка получилась достаточно хаотичной. Старт был не лучшим, хотя само по себе начало хорошее, но затем внезапно прокрутилось колесо, я допустил ошибку в первом повороте, и это стоило мне трех мест. Я попробовал вернуть себе позицию, близко подобрался для атаки, но объявили режим виртуальной машины безопасности и я потерял возможность использовать DRS.

Мы решили заехать в боксы за шинами Medium, но пит-стоп прошел очень медленно, и мы потеряли время, которое могло бы пригодиться в гонке. На шинах Medium баланс и сцепление с трассой были очень хорошими. Я решил атаковать, чтобы компенсировать потерю времени на пит-стопе, и установил быстрейший круг, который принес два дополнительных очка. Мы финишировали на пятом месте, с важным количеством очков, и теперь продолжим работать над второй гонкой», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».

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