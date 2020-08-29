Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Смоляр: последние три круга я просто выживал, но смог удержать четвертую позицию

Смоляр: последние три круга я просто выживал, но смог удержать четвертую позицию
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на четвёртом месте в основной гонке бельгийского этапа Формулы-3 после старта с третьей позиции.

«Гонка была неплохой, но мне не удалось сохранить резину и удержаться на третьем месте. Я старался делать всё то же самое, что и в Бахрейне, где такой же абразивный асфальт, но это не помогло, и шины «умерли» гораздо раньше, чем у всех остальных. Последние три круга я просто выживал, но смог удержать четвертую позицию благодаря хорошему темпу – им я доволен.

В любом случае, опираясь на протоколы, это пока мой лучший результат в сезоне. Тем более он ценен в первой гонке, где ты стартуешь не с реверсивной решетки, а с квалификационной позиции и едешь с самыми быстрыми пилотами. Мы уже разобрали данные телеметрии, все проблемы нашли и готовы к завтрашней гонке – исправляться и бороться за очки», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020