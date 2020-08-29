Смоляр: последние три круга я просто выживал, но смог удержать четвертую позицию

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на четвёртом месте в основной гонке бельгийского этапа Формулы-3 после старта с третьей позиции.
«Гонка была неплохой, но мне не удалось сохранить резину и удержаться на третьем месте. Я старался делать всё то же самое, что и в Бахрейне, где такой же абразивный асфальт, но это не помогло, и шины «умерли» гораздо раньше, чем у всех остальных. Последние три круга я просто выживал, но смог удержать четвертую позицию благодаря хорошему темпу – им я доволен.
В любом случае, опираясь на протоколы, это пока мой лучший результат в сезоне. Тем более он ценен в первой гонке, где ты стартуешь не с реверсивной решетки, а с квалификационной позиции и едешь с самыми быстрыми пилотами. Мы уже разобрали данные телеметрии, все проблемы нашли и готовы к завтрашней гонке – исправляться и бороться за очки», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».
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