Видео: борьба между Мазепиным и Цунодой и штраф после финиша

Пресс-служба Формулы-2 разместила в «Твиттере» видеоролик, посвящённый решающим моментам основной гонки бельгийского этапа молодёжной моносерии на трассе «Спа-Франкоршам». В ролике показан финиш гонки, в которой первым черту пересёк российский гонщик Никита Мазепин из «Хайтека». Показывается также круг возвращения в боксы с радиопереговорами пилотов, в ходе которых ставшему вторым Юки Цуноде сообщают, что он выиграл гонку с учётом штрафа россиянина. Кроме того, демонстрируется сам спорный эпизод, в котором в борьбе за победу Мазепин вытесняет оппонента с трассы, за что потом получит пять штрафных секунд.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2. Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.