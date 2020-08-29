Риккардо прокомментировал четвёртое место в квалификации Гран-при Бельгии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бельгии, по итогам которой он занял четвёртое место. Австралиец предположил, что добился максимально возможного результата.

«Я очень доволен квалификацией. Был очень близок к топ-3, но Макс отыграл у меня пару десятых. Мой круг получился чистым, и, вероятно, это был максимум. Я выложился на все сто процентов, и место во втором ряду стало большой наградой. Машина с низким уровнем прижимной силы работала хорошо — так, как и в прошлом году. Завтра нас ждёт интересный день. У нас хороший темп в сухую погоду, но и в дождливых условиях мы неплохи. Дождь создаст больше возможностей», — приводит слова австралийца пресс-служба команды.