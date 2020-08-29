Ферстаппен и Риккардо показали друг другу средние пальцы после квалификации

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо своеобразно продемонстрировали свои общеизвестные дружеские отношения. В закрытом парке после квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1, где Ферстаппен занял третье место, а Риккардо стал четвёртым, гонщики показали другу другу средние пальцы.



«Это было довольно весело. Я вылез машины в закрытом парке и посмотрел в его сторону. А он уже смотрел на меня, так что я подумал, что он ждал моей реакции, и мы оба по-дружески показали друг другу средние пальцы. Это был такой обмен любезностями», — рассказал Риккардо, чьи слова приводит GPFans.

Фото: Francois Lenoir/Pool via Getty Images

С первой линии стартового поля в воскресенье стартуют пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.