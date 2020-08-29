Марко верит, что Ферстаппен поборется на Гран-при Бельгии за победу

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что верит в борьбу своей команды за победу в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1. В квалификации Макс Ферстаппен занял третье место, проиграв Льюису Хэмилтону чуть более секунды.



«Мы определённо готовили машину с прицелом на гонку. Мы приехали сюда не для того, чтобы финишировать третьими. Мы здесь ради победы. Внутри команды позитивное впечатление.



Согласно прогнозам, в ходе гонки время от времени может идти дождь. Конечно, Льюис Хэмилтон способен с этим справиться, но Макс Ферстаппен тоже потрясающе хорош при быстром изменении ситуации. Конечно, дождевой прогноз в Формуле-1 не является гарантией дождевой гонки, так что нам надо подождать и посмотреть, будет ли мокро на самом деле», — заявил Марко в интервью Motorsport Magazin.