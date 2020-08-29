Марко верит, что Ферстаппен поборется на Гран-при Бельгии за победу

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что верит в борьбу своей команды за победу в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1. В квалификации Макс Ферстаппен занял третье место, проиграв Льюису Хэмилтону чуть более секунды.
«Мы определённо готовили машину с прицелом на гонку. Мы приехали сюда не для того, чтобы финишировать третьими. Мы здесь ради победы. Внутри команды позитивное впечатление.
Согласно прогнозам, в ходе гонки время от времени может идти дождь. Конечно, Льюис Хэмилтон способен с этим справиться, но Макс Ферстаппен тоже потрясающе хорош при быстром изменении ситуации. Конечно, дождевой прогноз в Формуле-1 не является гарантией дождевой гонки, так что нам надо подождать и посмотреть, будет ли мокро на самом деле», — заявил Марко в интервью Motorsport Magazin.
- 29 августа 2020
-
23:19
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
20:26
-
20:11
-
19:55
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:32
-
18:18
-
17:40
-
17:26
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:02
-
15:30
-
15:22
-
14:48
-
14:15
-
14:04
-
12:59
-
12:13