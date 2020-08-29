Сайнс: если завтра пойдёт дождь, мы окажемся в беде

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал седьмой результат в квалификации Гран-при Бельгии, рассказав о подходе своей команды к настройкам машины.



«Если и существует гонка, на которой мне не очень нравится дождь, то это вот эта, потому что мы выбрали настройки с супернизкой прижимной силой. Так что мы не ждём дождя. Мы видели, что шанс на него составляет 50 процентов, мы попробовали вариант с повышенной прижимной силой, но на нашей машине он не работает. У неё слишком большое лобовое сопротивление. Чтобы хорошо квалифицироваться, мы решили выбрать супернизкую прижимную силу. Если завтра пойдёт дождь, мы окажемся в беде! Но мы по крайней мере попробовали.



Все машины впереди нас быстрее — и по квалификационному темпу, и по гоночному. «Рено» весь уик-энд быстрее нас на три десятые. Они смотрятся очень конкурентоспособно с низкой прижимной силой. Так же было и в прошлом году. В Монце и Спа они выглядели очень конкурентоспособными, так что нам будет трудно их победить», — приводит слова Сайнса F1i.