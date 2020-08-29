Ферстаппен не ожидал, что проиграет «Мерседесу» в Бельгии так немного

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Бельгии. Голландец уступил времени поул-позишен Льюиса Хэмилтона чуть более полусекунды.
«Мы ожидали, что здесь, с длинными прямыми, нам будет нелегко. Но я думаю, что мы сумели сразу же найти баланс, что помогает. Уик-энд идёт позитивно, мне особо не на что жаловаться. Если не ошибаюсь, это самый близкий отрыв от „Мерседеса“ в квалификации — на трассе, где мы такого не ожидали. Так что я очень этому рад.
Если посмотреть на разницу на круге от Льюиса, то я не думаю, что мы в гонке внезапно сможем побороться с ним. Но ты никогда не знаешь. Кроме того, есть фактор погоды. Я надеюсь, что она вступит в игру и сделает ситуацию чуть сложнее для всех. Особенно на этой трассе — если погода начинает вмешиваться, то становится весело», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.
- 29 августа 2020
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