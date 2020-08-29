Мазепин рассказал, что табличку после финиша он сбил из-за остывших тормозов

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин рассказал, что табличку со вторым номером после финиша основной гонки бельгийского этапа на автодроме «Спа-Франкоршам» он задел не по причине злости после упущенной из-за штрафа победы, а из-за остывших на круге возвращения в боксы тормозов.
«Обычно после финиша у нас остаётся очень мало топлива. По крайней мере мы стараемся, чтобы было так. Я ехал очень медленно — в отличие от Юки, который проехал быстрее. И когда я затормозил, то карбоновые тормоза оказались недостаточно горячими. Кроме того, в этот момент я что-то обсуждал по радио. Это всё, что я могу сказать про это», — приводит слова Мазепина Formula Scout.
Задетая болидом Мазепина табличка чуть было не отлетела в Юки Цуноду. Стюарды Формулы-2 пообещали расследовать этот инцидент.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2. Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.
- 29 августа 2020
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