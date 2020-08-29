Албон: я сделал шаг вперёд. Думаю, было возможно четвёртое место

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бельгии. Он уступил занявшему третье место Максу Ферстаппену почти полсекунды.
«Я доволен пятым местом, есть все возможности на воскресенье. Думаю, было возможно четвёртое место, но я допустил маленькую ошибку в первом повороте на последней попытке, которая стоила мне некоторого времени. Иначе я мог бы там оказаться. Мой лучший круг был во втором сегменте, так что ещё немного есть над чем поработать, но я доволен. Уик-энд идёт намного более гладко, ощущения от машины были хорошими с самого начала первой практики. Мы потихоньку отыгрываем время, дорабатываем настройки — позитивный уик-энд. Думаю, я со своей стороны сделал шаг вперёд, который, надеюсь, сохранится и на будущее.
Мы с Максом на разных стратегиях, я завтра стартую на „софте“. Очевидно, что старт здесь важен с учётом короткой дистанции до первого поворота, так что мы будем надеяться на хороший и чёткий рывок с места. После этого посмотрим. С учётом возможного дождя гонка должна получиться захватывающей», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 29 августа 2020
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