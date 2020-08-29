«Мерседесу» пришлось использовать особый режим мотора из-за близости «Ред Булл»

Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас использовали пока ещё разрешённый квалификационный режим двигателя в субботней квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1. Считается, что в некоторых квалификациях сезона-2020 «Мерседес» не использовал особый режим, поскольку и без него отрыв немецкой команды был достаточно серьёзным. Однако на сей раз режим был задействован, признал Боттас.



«Мы использовали двигатель оптимально, как и всегда в квалификации. Как мы видели весь уик-энд, разница с «Ред Булл» была довольно небольшой, да и ряд других команд тоже был в сражении. Мы чувствовали, что наш отрыв недостаточно большой, чтобы мы уже могли беречь мотор. Пока нам позволено использовать всю мощность, мы вполне можем делать это. Но я не думаю, что разница такая уж большая», — приводит слова Боттаса GPBlog.