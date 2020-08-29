Маркелов раскритиковал штраф от стюардов Формулы-2

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов раскритиковал решение стюардов бельгийского этапа Формулы-2, которые оштрафовали его проездом по пит-лейну за срезку трассы во избежание столкновения с соперником.



«Маркус Армстронг выехал с пит-лейна к «Красной воде» и затормозил в середине поворота, потому что его шины были холодными. Я избегал аварии с ним, выехав наружу и доехав почти до стены. И в итоге получил штраф за «получение преимущества».



Это ещё один пример того, как стюарды в Формуле-2 играют с нами. Кто-то не получает штрафов за то, что выносит соперников в стену, а других наказывают за попытку избежать столкновения. Проезд по пит-лейну ни за что. Спасибо Формуле-2 за хорошее шоу от ваших стюардов! Думаю, это было довольно весело для вас, ребята!» — написал Маркелов на своей странице в «Инстаграме».



Россиянин занял в гонке 16-е место.