Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Маркелов раскритиковал штраф от стюардов Формулы-2

Маркелов раскритиковал штраф от стюардов Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов раскритиковал решение стюардов бельгийского этапа Формулы-2, которые оштрафовали его проездом по пит-лейну за срезку трассы во избежание столкновения с соперником.

«Маркус Армстронг выехал с пит-лейна к «Красной воде» и затормозил в середине поворота, потому что его шины были холодными. Я избегал аварии с ним, выехав наружу и доехав почти до стены. И в итоге получил штраф за «получение преимущества».

Это ещё один пример того, как стюарды в Формуле-2 играют с нами. Кто-то не получает штрафов за то, что выносит соперников в стену, а других наказывают за попытку избежать столкновения. Проезд по пит-лейну ни за что. Спасибо Формуле-2 за хорошее шоу от ваших стюардов! Думаю, это было довольно весело для вас, ребята!» — написал Маркелов на своей странице в «Инстаграме».

Россиянин занял в гонке 16-е место.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020