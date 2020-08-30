Вольф посочувствовал фанатам «Феррари» и раскритиковал руководство команды

Глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил сочувствие болельщикам «Феррари», которые вынуждены переживать неудачи команды. При этом функционер дал понять, что в неудовлетворительных результатах «Скудерии» видит вину её руководства.
«Феррари» — икона автоспорта и эта команда должна бороться за первые места. Слабые выступления «Феррари» нехорошее явление, как для Формулы-1 и соревнований, так и для фанатов. Но в конце концов, нам следует задавать вопросы о том, как расставлялись приоритеты, из-за них мы и стали свидетелями происходящего. Болельщики не заслуживают таких результатов.
Неверно было бы говорить, что я имею ввиду именно приоритеты «Феррари». Возможно, я говорю о решениях, которые принимались определённой группой внутри команды», — приводит слова Вольфа ESPN.
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