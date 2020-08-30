Мазепин не понимает, почему его дважды наказали за ровно противоположные действия

Российский гонщик Никита Мазепин подробно объяснил, почему был удивлён штрафу за борьбу за первое место с Юки Цунодой в основной гонке бельгийского этапа Формулы-2.



«На трассе я финишировал первым. Что касается инцидента, то я буду невероятно честен с вами. Я был максимально удивлён, когда получил штраф. Я не чувствовал, что меня было за что штрафовать. Я держался гоночной траектории, я не двигался дважды на торможении, я защищался. Моя машина была впереди, и я делал то, что гласят правила.



Штраф разочаровывает, и он разочаровывает ещё сильнее, если держать в уме прошлый гоночный уик-энд в Барселоне — там я получил штраф, будучи в эпизоде с другой стороны. Со мной сделали то же самое: выдавили с трассы, я не вернулся на неё безопасно. Я изучил тот момент и понял, что если при траектории используется вся трасса и твоя машина впереди, то ты можешь так сделать. Я не касался или сталкивался с Юки, так что я просто не понимаю.



Теперь моя работа — проанализировать этот инцидент и то, что случилось две недели назад в Барселоне. Увидеть разницу, понять, сделать для себя выводы. Думаю, важно понять точку зрения стюардов. Я делаю свою работу, стюарды — свою. Нужно уважать их.



Мне было очень сложно после финиша, потому что я не ожидал такого. Я не был за пределами трассы, никого не касался. Победа в Спа, победа в память о друге, с которым я боролся на этой трассе… Были особенные ощущения. Я чувствовал, что меня ограбили. Нужно время, чтобы это принять», — приводит слова Мазепина официальный сайт Формулы-2.

Мазепин рассказал, что табличку после финиша он сбил из-за остывших тормозов