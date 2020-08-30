В «Альфа Таури» поздравили Цуноду с победой в гонке Формулы-2 в Бельгии
Пресс-служба «Альфа Таури» на странице команды в «Инстаграме» отметила победу пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цуноды в гонке Формулы-2 в Бельгии.
Так, в «сториз» Инстаграм-аккаунта «Альфа Таури» размещена фотография Цуноды, на которую наложены поздравительные слова.
Напомним, что руководитель «Альфа Таури» Франц Тост заявлял, что Цунода в будущем может стать пилотом команды. В руководстве «Ред Булл» также довольны работой молодого японца. В СМИ подчёркивали, что Юки может стать заменой Даниилу Квяту. На данный момент у юниора молодёжной программы нет суперлицензии, но после победы в Бельгии он вышел уже на третье место в общем зачёте чемпионата. Между тем, лицензию получат гонщики, которые завершат сезон в топ-4.
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