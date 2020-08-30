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На Гран-при Бельгии белка чуть не попала под колёса Сайнсу

На Гран-при Бельгии белка чуть не попала под колёса Сайнсу
Авто / Формула-1 0

Во время субботней квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам» чуть не случилось происшествие с участием испанского гонщика «Макларена» Карлоса Сайнса. Прямо перед болидом испанца трассу решила перебежать местная белка. «Макларен» чуть не переехал млекопитающее, однако белка всё-таки успела покинуть гоночную траекторию.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.

В квалификации Гран-при Бельгии Формулы-1 Сайнс занял седьмое место. Его напарник по команде британец Ландо Норрис показал десятый результат. Поул-позишен в квалификации бельгийского этапа завоевал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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