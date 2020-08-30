Мазепину дали условный штраф за удар таблички после финиша гонки в Бельгии

Стюарды бельгийского этапа Формулы-2 разобрали два спорных эпизода с участием российского гонщика Никиты Мазепина. Пилот «Хайтека» был условно оштрафован на пять позиций на стартовой решетке за свое поведение после финиша гонки. Останавливаясь в закрытом парке, Мазепин задел табличку со вторым номером, которая чуть не отлетела в победителя гонки Юки Цуноду. Стюарды назвали поведение россиянина «потенциально опасным и неспортивным». В случае нового нарушения штраф Мазепина превратится из условного в реальный.

Кроме того, судьи изучили небезопасный выпуск Никиты с пит-стопа. Стюарды решили ограничиться вынесением команде предупреждения, так что Мазепин сохранил второе место и начнет спринтерскую гонку седьмым.