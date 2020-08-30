Расселл: не ожидал, что буду бороться с «Феррари»

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл остался доволен результатами квалификации Гран-при Бельгии, признавшись, что не ожидал борьбы с «Феррари». Британец по итогам сессии показал пятнадцатое время, а пилоты «Скудерии» заняли 13-е и 14-е места.

«В „Феррари“ испытывали проблемы на протяжении всего уик-энда, но не ожидал, что буду бороться с ними за места на стартовой решётке. Даже невзирая на выход во второй сегмент, понимали, что эта трасса нам не подходит. Очень доволен выходом во второй сегмент. Честно говоря, понятия не имею, откуда у нас взялся темп, ведь даже в третьей практике я был медленным. Возможно, это была лучшая квалификация сезона. Надеюсь, во время гонки пойдёт дождь и мы включимся в борьбу», — приводит слова Расселла Planet F1.