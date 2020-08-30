Мик Шумахер прокомментировал слухи о скором переходе в Формулу-1
Пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер, выступающий в Формуле-2 в составе Prema, прокомментировал слухи, которые связывают его с переходом в «Альфа Ромео» в 2021 году. По словам немца, говорить о подписании контракта с командой Формулы-1 ещё слишком рано.
«Слухи о Формуле-1 воспринимаю как комплимент. Это показывает, что я прогрессирую во всех аспектах, в которых должен. Я не в том положении, чтобы делать какие-то заявления о возможном переходе в Формулу-1. Это было бы неправильно. Слишком рано давать конкретный ответ, тем более что все планы немного переносятся из-за коронавируса. Так что я жду. Просто пытаюсь делать свою работу. Думаю, узнаю больше в течение нескольких следующих недель», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
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