Сарджент выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый

Американский гонщик «Премы» Логан Сарджент стал победителем спринтерской гонки бельгийского этапа Формулы-3. Сарджент сумел сдержать давление партнёра по команде Фредерика Вести. На третьем месте финишировал Лиам Лоусон, который в схожем стиле сдержал давление со стороны россиянина Александра Смоляра. Пилот программы «СМП Рейсинг» после старта с седьмого места отыграл три позиции и был близок к попаданию на подиум.



Российский гонщик Михаэль Белов был вынужден сойти из-за механических проблем.



Формула-3. Бельгия. Вторая гонка.



1. Логан Сарджент — 17 кругов

2. Фредерик Вести — +0,8

3. Лиам Лоусон — +8,7

4. Александр Смоляр — +9,4

5. Тео Пуршер — +13,4

6. Оскар Пиастри — +16,1

7. Рихард Версхор — +17,1

8. Лирим Зендели — +23,4

9. Давид Бекманн — +24,8

10. Себастьян Фернандес — +25,5…

14. Давид Шумахер — +37,8…

28. Михаэль Белов — сход.