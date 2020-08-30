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Сарджент выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый

Сарджент выиграл вторую гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр — четвёртый
Авто / Младшие серии 0

Американский гонщик «Премы» Логан Сарджент стал победителем спринтерской гонки бельгийского этапа Формулы-3. Сарджент сумел сдержать давление партнёра по команде Фредерика Вести. На третьем месте финишировал Лиам Лоусон, который в схожем стиле сдержал давление со стороны россиянина Александра Смоляра. Пилот программы «СМП Рейсинг» после старта с седьмого места отыграл три позиции и был близок к попаданию на подиум.

Российский гонщик Михаэль Белов был вынужден сойти из-за механических проблем.

Формула-3. Бельгия. Вторая гонка.

1. Логан Сарджент — 17 кругов
2. Фредерик Вести — +0,8
3. Лиам Лоусон — +8,7
4. Александр Смоляр — +9,4
5. Тео Пуршер — +13,4
6. Оскар Пиастри — +16,1
7. Рихард Версхор — +17,1
8. Лирим Зендели — +23,4
9. Давид Бекманн — +24,8
10. Себастьян Фернандес — +25,5…
14. Давид Шумахер — +37,8…
28. Михаэль Белов — сход.

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