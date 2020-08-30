Цунода: хотел выиграть на трассе, но победа есть победа

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, выступающий в Формуле-2, прокомментировал победу в первой гонке на этапе в Бельгии, которая досталась ему ввиду штрафа Никиты Мазепина, пересёкшего финишную черты первым. Японец признался, что хотел бы победить в борьбе на трассе, но дал понять, что доволен и таким успехом.

«Тяжёлая гонка и разочаровывающие моменты. Очень хотел победить на трассе, но победа есть победа. Огромное спасибо команде „Карлин“, „Ред Булл“ и „Хонде“. Эта победа — для Антуана Юбера», — написал Цунода.

Соответствующий пост доступен на странице Юки Цуноды в «Инстаграме».

Благодаря этому успеху японец поднялся на третье место в общем зачёте чемпионата. В его активе 111 очков. От лидирующего Каллума Айлотта он отстаёт на 11 очков.