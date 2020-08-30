Цунода: хотел выиграть на трассе, но победа есть победа

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода, выступающий в Формуле-2, прокомментировал победу в первой гонке на этапе в Бельгии, которая досталась ему ввиду штрафа Никиты Мазепина, пересёкшего финишную черты первым. Японец признался, что хотел бы победить в борьбе на трассе, но дал понять, что доволен и таким успехом.
«Тяжёлая гонка и разочаровывающие моменты. Очень хотел победить на трассе, но победа есть победа. Огромное спасибо команде „Карлин“, „Ред Булл“ и „Хонде“. Эта победа — для Антуана Юбера», — написал Цунода.
Соответствующий пост доступен на странице Юки Цуноды в «Инстаграме».
Благодаря этому успеху японец поднялся на третье место в общем зачёте чемпионата. В его активе 111 очков. От лидирующего Каллума Айлотта он отстаёт на 11 очков.
- 30 августа 2020
-
13:02
-
13:02
-
12:14
-
11:53
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:59
-
09:00
-
01:36
-
01:10
-
00:58
-
00:33
-
00:28
-
00:22
- 29 августа 2020
-
23:30
-
23:19
-
23:07
-
22:56
-
22:48
-
22:41
-
22:36
-
22:32
-
22:32
-
22:28
-
21:59
-
21:37
-
21:35
-
21:32
-
20:26
-
20:11
-
19:55
-
19:29
-
19:19
-
19:05