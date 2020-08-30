Квят выбрал шлем на Гран-при России

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят определил победителя конкурса «Росгонок» и социальной сети «ВКонтакте» по созданию дизайна его шлема на Гран-при России.



Пилот признал лучшей работу Марины Перелишной. В её рисунке использованы яркие элементы картин российских художников-авангардистов Казимира Малевича и Ильи Чашника.



«Огромное спасибо всем, кто принял участие в конкурсе по разработке дизайна моего шлема для Гран-при России, было очень много интересных вариантов. Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлён темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем. Надеюсь, вам он понравится тоже. Мне кажется, что шлем выглядит довольно необычно и интересно. До встречи на Гран-при России», — приводит слова Квята пресс-служба «Росгонок».

Фото: Росгонки

Победительница конкурса получит билеты на Гран-при России — 2020, промокупон от сети «ВКонтакте» на 100 000 рублей и сувениры от организаторов. Второе и третье места в конкурсе заняли Вячеслав Новиков и Алексей Кехтер. Призёрам также достаются билеты на российский этап Формулы-1, промокупоны на 50 и 30 тысяч рублей соответственно и сувениры.



Гран-при России 2020 будет проходить на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября.