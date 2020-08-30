Роберт Шварцман прокомментировал победу в Бельгии

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал победу в спринтерской гонке бельгийского этапа Формулы-2.



«Это была важная гонка. Наконец-то я хорошо стартовал, стал третьим. Парни впереди боролись друг с другом очень агрессивно. Я берёг шины позади них, потом между лидерами произошло столкновение. Я использовал шанс обойти сразу обоих по внешней траектории и выйти в лидеры. Потом я сразу же начал атаковать, чтобы создать отрыв, благо покрышки позволяли это сделать.



Мы набрали максимум очков для команды — мы ведь боремся в обоих зачётах, не только в личном. Команда хорошо поработала. Вчера я, к сожалению, ошибся на старте, но сегодня всё было отлично, у нас был классный темп. Я очень рад, это очень важные очки для нас, мы наконец-то вновь смогли победить — прошло много времени со времён «Хунгароринга»! Большое спасибо команде», — заявил Шварцман после финиша.