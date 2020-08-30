Бинотто объяснил слабые выступления «Феррари» в Бельгии

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто поделился мыслями о причинах слабых выступлений команды в Бельгии. Напомним, по итогам квалификации пилоты не смогли преодолеть второй сегмент квалификации.

«Мы не смогли понять, как заставить работать шины. В конце концов, у нас тот же болид, что был и на прошлой неделе. Точно так, как и у наших соперников. Так что есть что-то, что не работает у нас, так как мы отстаём больше, чем должны были бы.

При этом мы повысили аэродинамическую нагрузку, ожидая в гонке дождь. Мы решили сделать что-то отличное от соперников, пусть даже из-за этого пришлось немного пожертвовать квалификацией. Это было заметно на прямых, когда мы проезжали первый и третий секторы трассы», — приводит слова Бинотто Autosport.