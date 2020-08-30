Сайнс не стартовал на Гран-при Бельгии из-за проблем с выхлопной системой

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс не сумел стартовать на Гран-при Бельгии. Отправляясь на стартовую решётку, болид Сайнса задымился. Гонщик вернулся в боксы. Как выяснилось, на машине возникла проблема с выхлопной системой, которую так и не удалось устранить до старта.

«На втором круге почувствовал, что что-то идёт не так. Вернулся в боксы, и мы обнаружили проблему, приведшую к полному отказу выхлопной системы. Второй год кряду у меня не получается стартовать на любимой трассе. Можете только представить, как я недоволен», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Карлос Сайнс должен был принять старт в гонке с седьмой позиции. Перед этапом в Спа в общем зачёте он занимал девятое место, имея в активе 23 балла.