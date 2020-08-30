Леклера вызвали к стюардам за слишком медленный круг
Пилот «Феррари» Шарль Леклер и представители итальянской команды были вызваны к стюардам после завершения гонки Гран-при Бельгии, сообщает пресс-служба ФИА.
Причиной вызова Шарля Леклера к стюардам стал низкий темп, с которым монегаск ехал на одном из установочных кругов. Это является нарушением одного из пунктов спортивного кодекса федерации.
На момент публикации новости Шарль Леклер занимает 16-ю позицию в гонке, опередив только Николаса Латифи на «Уильямсе».
После шести этапов чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Леклер занимает четвёртую позицию в личном зачёте. «Феррари» располагается на пятом месте в Кубке конструкторов.
В данный момент в гонке лидирует пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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