Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м

На автодроме в Спа завершилась гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 11-м. Пьер Гасли — 8-м. Во время гонки на трассу выезжала машина безопасности после аварии Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла. Итальянец врезался в отбойник, а колесо от его болида задело «Уильямс» британца, сломав подвеску.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +8,448
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +15,455
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +18,877
5. Эстебан Окон («Рено») — +40,650
6. Александер Албон («Ред Булл») — +42,712
7. Ландо Норрис («Макларен») — +43,774
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +47,774
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +52,603
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +53,179
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +70,200
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +71,504
13. Себастьян Феттель («Феррари») — +72,894
14. Шарль Леклер («Феррари») — +74,920
15. Ромен Грожан («Хаас») — +76,793
16. Николас Латифи («Уильямс») — +77,795
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +85,540
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сход
20. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — не стартовал.
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