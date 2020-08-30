Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят финишировал 11-м

На автодроме в Спа завершилась гонка седьмого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бельгии. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 11-м. Пьер Гасли — 8-м. Во время гонки на трассу выезжала машина безопасности после аварии Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла. Итальянец врезался в отбойник, а колесо от его болида задело «Уильямс» британца, сломав подвеску.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +8,448

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +15,455

4. Даниэль Риккардо («Рено») — +18,877

5. Эстебан Окон («Рено») — +40,650

6. Александер Албон («Ред Булл») — +42,712

7. Ландо Норрис («Макларен») — +43,774

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +47,774

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +52,603

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +53,179

11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +70,200

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +71,504

13. Себастьян Феттель («Феррари») — +72,894

14. Шарль Леклер («Феррари») — +74,920

15. Ромен Грожан («Хаас») — +76,793

16. Николас Латифи («Уильямс») — +77,795

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +85,540

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход

19. Джордж Расселл («Уильямс») — сход

20. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — не стартовал.