Гасли признан гонщиком дня на Гран-при Бельгии Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота на Гран-при Бельгии на стационарной трассе «Спа-Франкоршам». Больше всего голосов получил пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли, представляющий Францию. Француз в квалификации занял 12-е место и решил стартовать на шинах «хард». В отличие от практически всех соперников, он не поехал в боксы после выезда сейфти-кара, совершил остановку существенно позднее и после этого на свежих шинах прорвался на восьмую позицию. Напарник Гасли Даниил Квят финишировал 11-м.
На подиум Гран-при Бельгии Формулы-1 поднялись гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, занявшие первое и второе места. На третьей позиции — голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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