Гасли: думал, что окажусь в стене, когда боролся с Пересом

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, признанный лучшим пилотом дня на Гран-при Бельгии Формулы-1, прокомментировал свой финиш на восьмой позиции после старта с 12-го места.



«Мы ждали, что на первых трёх кругах будут проблемы, но всё вышло наоборот: у меня был сильный темп. Я сразу же начал атаковать. Думал, что окажусь в стене, когда боролся с Пересом, — было плотно! Серхио — жёсткий гонщик, я знал это, но пошёл до конца и сказал сам себе: „Я смогу выполнить этот обгон“.



Это была эмоционально трудная гонка. Вообще Спа — моя любимая трасса, но она напоминает мне о печальных моментах прошлого года. Я очень хотел хорошо сегодня выступить и рад, что набрал эти очки в память об Антуане», — приводит слова Гасли Sky Sports.