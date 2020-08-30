Гасли: думал, что окажусь в стене, когда боролся с Пересом
Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, признанный лучшим пилотом дня на Гран-при Бельгии Формулы-1, прокомментировал свой финиш на восьмой позиции после старта с 12-го места.
«Мы ждали, что на первых трёх кругах будут проблемы, но всё вышло наоборот: у меня был сильный темп. Я сразу же начал атаковать. Думал, что окажусь в стене, когда боролся с Пересом, — было плотно! Серхио — жёсткий гонщик, я знал это, но пошёл до конца и сказал сам себе: „Я смогу выполнить этот обгон“.
Это была эмоционально трудная гонка. Вообще Спа — моя любимая трасса, но она напоминает мне о печальных моментах прошлого года. Я очень хотел хорошо сегодня выступить и рад, что набрал эти очки в память об Антуане», — приводит слова Гасли Sky Sports.
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