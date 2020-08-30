Феттель: надеюсь, проблемы связаны именно со Спа
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш лишь на 13-м месте в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 на автодроме «Спа-Франкоршам». Его напарник Шарль Леклер занял 14-ю позицию.
«Надеюсь, проблемы связаны именно со Спа. Из этого уик-энда можно извлечь много уроков, и у нас впереди две важные гонки, на которых надо сосредоточиться. Наша техника такая, какая есть. Нам нужно сохранять оптимизм и видеть хорошие вещи, даже если их немного.
Я попробовал множество вещей, чтобы справиться с проблемами, но мы были недостаточно быстры. Мы не могли сотворить чудес. Нам необходимо оставаться спокойными, не расстраиваться, ведь иное состояние ничего тебе не даст», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
- 30 августа 2020
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:24
-
16:30
-
15:54
-
14:58
-
13:14
-
13:02
-
13:02
-
12:14
-
11:53
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:59
-
09:00
-
01:36
-
01:10
-
00:58
-
00:33
-
00:28
-
00:22
- 29 августа 2020
-
23:30
-
23:19
-
23:07
-
22:56
Партнерский контент