Феттель: надеюсь, проблемы связаны именно со Спа

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал финиш лишь на 13-м месте в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 на автодроме «Спа-Франкоршам». Его напарник Шарль Леклер занял 14-ю позицию.



«Надеюсь, проблемы связаны именно со Спа. Из этого уик-энда можно извлечь много уроков, и у нас впереди две важные гонки, на которых надо сосредоточиться. Наша техника такая, какая есть. Нам нужно сохранять оптимизм и видеть хорошие вещи, даже если их немного.



Я попробовал множество вещей, чтобы справиться с проблемами, но мы были недостаточно быстры. Мы не могли сотворить чудес. Нам необходимо оставаться спокойными, не расстраиваться, ведь иное состояние ничего тебе не даст», — приводит слова Феттеля Sky Sports.