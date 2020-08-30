Сайнс: упустили ещё один хороший шанс набрать большие очки

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал тот факт, что он не сумел принять участие в воскресной гонке Гран-при Бельгии Формулы-1. На его болиде возникла проблема с выхлопной системой, которая была вызвана проблемами с силовой установкой «Рено».



«Совсем недоволен. Второй двигатель с проблемами за год. Мы упустили ещё один хороший шанс набрать большие очки. Второй год подряд я не могу стартовать в гонке. Не тот сезон, которого мы заслуживаем. Мы будем двигаться дальше, но я очень далеко от того, чтобы быть довольным», — написал Сайнс в своём «твиттере».



Сайнс должен был стартовать в гонке с седьмой позиции. Напарник испанца Ландо Норрис финишировал в гонке седьмым.