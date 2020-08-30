Хэмилтон: боялся, что может повториться ситуация, как в Сильверстоуне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Бельгии.



«Это была не самая лёгкая из гонок. Я блокировал колёса — в пятом повороте, из-за чего появилась вибрация шин. В итоге температура шин медленно падала. Это было сложно, я волновался, что у нас может повториться ситуация, как в Сильверстоуне, так что старался беречь резину.



Я знаю, что не всем нравится смотреть, как „Мерседес“ выигрывает одну гонку за другой, но мы, независимо от количества побед, продолжаем работать на пределе возможностей. Когда я вернусь к команде, никто не будет праздновать, все будут усердно работать над тем, чтобы выиграть следующий Гран-при. Это невероятный подход.



Мне уже 35 лет, но я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Это отлично, и я очень благодарен команде», — приводит слова Хэмилтона BBC.