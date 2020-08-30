Албон считает, что они с командой ошиблись с выбором шин

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон после финиша шестым на Гран-при Бельгии высказал мнение, что на единственном пит-стопе он с командой зря выбрал шины «медиум», а не «хард».



«Вероятно, шины „медиум“ не были верным выбором. Если честно, не знаю. Думаю, на „софте“ у меня были довольно хорошие ощущения. Как я и сказал перед стартом гонки, обогнать „Рено“ было тяжело. Даже с DRS я просто оставался на одной скорости с ними, так что было трудно что-то сделать.



Мы выбрали на пит-стопе шины „медиум“, было нормально. Мы просто пробовали совершить обгоны, нужно было атаковать по максимуму на втором секторе, чтобы оставаться достаточно близко и получить шанс на атаку перед пятым поворотом. Это разочаровывало. Думаю, в итоге шины „закончились“. Это было наше решение. Мы не ожидали, что деградация будет столь высокой», — приводит слова Албона GPFans.