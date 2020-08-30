Боттас: понятия не имел, что нам с Льюисом нельзя бороться друг против друга

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на второй позиции.
«На старте у меня была великолепная возможность опередить Хэмилтона, но он стартовал просто великолепно. Я не мог его догнать. Кроме того, из-за ветра я не смог воспользоваться слипстримом. То же самое было и на рестарте — я просто не мог догнать его на прямых. Льюис пилотирует безошибочно.
Я понятия не имел, что нам нельзя бороться друг против друга. Команда могла мне сказать об этом в какой-то момент, но я этого не помню. Думаю, что сегодня Льюис был безупречен. Я провёл чистый уик-энд. Я доволен, а в следующие выходные я снова получу свой шанс», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.
Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, компанию двум пилотам «Мерседеса» на подиуме составил Макс Ферстаппен.
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