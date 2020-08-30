Джовинацци объяснил свою аварию на Гран-при Бельгии
Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал собственную аварию в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам». Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, которому тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.
«Меня занесло на выходе из поворота. Я атаковал слишком сильно — просто чтобы остаться в зоне DRS позади Себастьяна. Слишком близко подошёл к пределу, а когда ты всё время на пределе, иногда такое случается. Вот и всё», — приводятся слова Джовинацци на официальном сайте Формулы-1.
- 30 августа 2020
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