Джовинацци объяснил свою аварию на Гран-при Бельгии

Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал собственную аварию в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 на трассе «Спа-Франкоршам». Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, которому тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.



«Меня занесло на выходе из поворота. Я атаковал слишком сильно — просто чтобы остаться в зоне DRS позади Себастьяна. Слишком близко подошёл к пределу, а когда ты всё время на пределе, иногда такое случается. Вот и всё», — приводятся слова Джовинацци на официальном сайте Формулы-1.