Опасная авария в Ф-1: колесо от разбитой машины Джовинацци отлетает в «Уильямс» Расселла
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в гонке Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, которому тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Сами пилоты не пострадали. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видеозапись инцидента можно в "твиттере" Формулы-1.
Победу в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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