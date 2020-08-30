Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Опасная авария в Ф-1: колесо от разбитой машины Джовинацци отлетает в «Уильямс» Расселла

Опасная авария в Ф-1: колесо от разбитой машины Джовинацци отлетает в «Уильямс» Расселла
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в гонке Гран-при Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Итальянский гонщик «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци потерял контроль над болидом, вылетел с трассы и врезался в отбойник. Отлетевшее от его болида колесо сломало подвеску на машине британского пилота «Уильямса» Джорджа Расселла, которому тоже пришлось завершить борьбу досрочно. Сами пилоты не пострадали. Из-за инцидента на трассу выехала машина безопасности.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видеозапись инцидента можно в "твиттере" Формулы-1.

Победу в гонке Гран-при Бельгии Формулы-1 одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020