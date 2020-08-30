Ферстаппен чувствовал себя одиноким во время Гран-при Бельгии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги Гран-при Бельгии, который он завершил на третьей позиции.



«Было довольно скучно. Нечего было делать. Я не мог угнаться за „Мерседесами“, когда они начали атаковать. Последние восемь кругов я просто отставал и экономил шины. Не самая приятная гонка. Мне было одиноко на трассе. Может быть, это не самый приятный финиш на третьем месте, но это лучше, чем ничего. У нас просто не было шин в конце, и я не рисковал. Мы использовали по максимуму наши возможности», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.



Напомним, победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас.



Благодаря этой победе Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от Ферстаппена до 47 очков.