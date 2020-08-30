Леклер избежал наказания за слишком медленный круг

Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал наказания от стюардов на Гран-при Бельгии, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, Леклер и представители итальянской команды были вызваны к стюардам после завершения гонки Гран-при Бельгии. Причиной этого стал низкий темп, с которым монегаск ехал на одном из установочных кругов. Это является нарушением одного из пунктов спортивного кодекса федерации.



После семи этапов чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Леклер занимает пятую позицию в личном зачёте. «Феррари» располагается на пятом месте в Кубке конструкторов.



Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.