Леклер избежал наказания за слишком медленный круг

Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал наказания от стюардов на Гран-при Бельгии, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, Леклер и представители итальянской команды были вызваны к стюардам после завершения гонки Гран-при Бельгии. Причиной этого стал низкий темп, с которым монегаск ехал на одном из установочных кругов. Это является нарушением одного из пунктов спортивного кодекса федерации.
После семи этапов чемпионата Формулы-1 сезона-2020 Леклер занимает пятую позицию в личном зачёте. «Феррари» располагается на пятом месте в Кубке конструкторов.
Победителем Гран-при Бельгии стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, третьим к финишу пришёл гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
- 30 августа 2020
-
19:47
-
19:39
-
19:24
-
19:23
-
19:11
-
19:07
-
19:00
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:39
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:24
-
16:30
-
15:54
-
14:58
-
13:14
-
13:02
-
13:02
-
12:14
-
11:53
-
11:36
-
11:00
-
10:56
-
09:59
-
09:00
-
01:36
-
01:10
-
00:58
-
00:33
-
00:28