«Феррари» обжалует предупреждение «Рейсинг Пойнт» за тормозные воздуховоды «Мерседеса»

Команда «Феррари» сообщила о намерении обжаловать решение стюардов о выговоре за воздуховоды на болидах «Рейсинг Пойнт» по итогам Гран-при Бельгии, сообщает The Race. Это решение связано с тем, что «Феррари» не собирается вслед за коллегами из «Рено» отзывать апелляцию на решение ФИА по вопросу незаконного копирования инженерами «Рейсинг Пойнт» задних тормозных воздухозаборников «Мерседеса».



Напомним, ФИА постановила оштрафовать британскую команду только на 15 очков и 400 тыс. евро, что многие соперники «Рейсинг Пойнт» посчитали недостаточным. Однако в итоге апелляцию на решение подали только две команды, а «Рено» отказался от неё: французам хватило гарантий от ФИА, что федерация примет меры по недопущению копирования болидов.



После каждой гонки представителей «Рейсинг Пойнт» для формальности вызывают к стюардам и выписывают им предупреждение.