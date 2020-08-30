Хэмилтон посочувствовал Ферстаппену, что у «Ред Булл» нет сильного второго пилота

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказал мнение, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену сложнее бороться с представителями немецкой команды, поскольку голландец не может рассчитывать на помощь Александера Албона. Таиландец проигрывает своему напарнику слишком много.



«Думаю, у „Ред Булл“ очень хорошая машина. Люди её недооценивают, но у них очень-очень сильная машина, а Макс за рулём выполняет отличную работу. К сожалению, просто у них нет двух таких пилотов, как я и Валттери. Поэтому им сложнее. У меня такое было много лет назад в „Макларене“, когда я был гонщиком, который всегда впереди, и не имел напарника, который поддерживал бы. Из-за этого ты и не получаешь очков в командном зачёте, и не можешь играть стратегически против машин соперников. Поэтому Макс в каком-то плане сам по себе», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.