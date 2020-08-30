Цунода — об аварии с Айлоттом: я не мог избежать этой ситуации

Японский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал итог второй гонки бельгийского этапа Формулы-2 на трассе «Спа-Франкоршам». Во время гонки Цунода столкнулся с британским пилотом Академии «Феррари» Каллумом Айлоттом, за что получил пять штрафных секунд. С учётом штрафа Цунода опустился в итоговой классификации на девятую позицию и не набрал ни одного очка.
«Девятое место в спринтерской гонке с учётом наказания. Честно говоря, я не мог избежать этой ситуации, но это тоже опыт. На следующей неделе мы будем готовиться к Монце, чтобы набрать очки в обеих гонках. Спасибо за вашу поддержку на этой неделе», — написал Цунода в своём «твиттере».
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Победу в спринтерской гонке уверенно одержал Роберт Шварцман.
- 30 августа 2020
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